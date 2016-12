アジア通貨動向（18日）＝おおむね堅調、ＦＯＭＣ後のドル安で

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨はおおむね上昇。米連邦公開市 場委員会(FOMC)後の声明で米国の利上げが市場の想定よりも後ずれする可能性が示 されたことから、高利回りというアジア通貨の魅力維持につながった。 台湾ドル は2週間ぶり高値。韓国ウォン とマレーシアリンギMYR =MYも1%超上昇した。 アナリストは、連邦準備理事会(FRB)のハト派姿勢が短期的にアジア通貨に対す る米ドル安につながっている、と指摘する。ただ、FRBは年内に利上げする可能性がま だあるため、この上昇が長期的に持続するとはみていない。 ギリシャの債務不履行懸念もリスク志向を後退させる可能性がある。 台湾ドル は1.4%上昇し、1米ドル=30.802台湾ドルと、6月4日 以来の高値を付けた。海外金融機関が買いを入れたほか、あすの祝日を前に国内銀行が一 斉にショートカバーに動いた。 韓国ウォンはストップロスのドル売りで上昇。ただ、ウォン高・円安 に対 する外為当局の介入が警戒されている。 マレーシアリンギは1ドル=3.7170リンギと、6月8日以来の高値をつけた。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.09 123.43 +0.28 Sing dlr 1.3349 1.3360 +0.08 Taiwan dlr 30.803 31.261 +1.49 Korean won 1106.50 1117.90 +1.03 Baht 33.63 33.72 +0.25 Peso 45.03 45.18 +0.33 Rupiah 13327.00 13365.00 +0.29 Rupee 63.88 64.11 +0.36 Ringgit 3.7185 3.7580 +1.06 Yuan 6.2093 6.2096 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.09 119.66 -2.79 Sing dlr 1.3349 1.3260 -0.67 Taiwan dlr 30.803 31.718 +2.97 Korean won 1106.50 1099.30 -0.65 Baht 33.63 32.90 -2.17 Peso 45.03 44.72 -0.69 Rupiah 13327.00 12380.00 -7.11 Rupee 63.88 63.03 -1.33 Ringgit 3.7185 3.4965 -5.97 Yuan 6.2093 6.2040 -0.09