米金融・債券市場＝国債価格下落、底堅い指標で利上げ観測強まる

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時21分 97*11.00=3.1375% 前営業日終盤 98*04.00=3.0965% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時21分 98*01.50=2.3470% 前営業日終盤 98*09.00=2.3201% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時21分 99*11.00=1.6385% 前営業日終盤 99*12.25=1.6302% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時14分 99*30.75=0.6452% 前営業日終盤 99*30.00=0.6573% 18日の米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇し、利回り格差が拡大 した。経済指標が底堅い内容となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)による利 上げが近づいているとの見方が広がった。 終盤の取引で10年債 は8/32安、利回りは2.35%と前日の2. 31%から上昇した。 5年債と30年債の利回り格差 は150ベーシスポイント(bp)と 、5月20日以来の水準に拡大した。 Tボンド先物9月限 は1─12/32安の149─23/32。 Tノート先物9月限 は10/32安の125─27.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-1.25)