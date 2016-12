UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、底堅い指標で利上げ観測強まる

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*15.50=3.1301% 前営業日終盤 98*04.00=3.0965% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*05.00=2.3345% 前営業日終盤 98*09.00=2.3201% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*12.75=1.6270% 前営業日終盤 99*12.25=1.6302% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*31.25=0.6371% 前営業日終盤 99*30.00=0.6573% 18日の米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇し、利回り格差が拡大 した。経済指標が底堅い内容となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)による利 上げが近づいているとの見方が広がった。 終盤の取引で10年債 は8/32安、利回りは2.35%と前日の2. 31%から上昇した。 5年債と30年債の利回り格差 は150ベーシスポイント(bp)と 、5月20日以来の水準に拡大した。 週間の新規失業保険申請件数は約15年ぶりの水準に減少、6月のフィラデルフィア 連銀製造業業況指数は半年ぶりの水準に上昇した。5月の消費者物価指数(CPI)は総 合指数が前月比0.4%と2013年2月以来2年3カ月ぶりの大幅な伸びを記録。ただ 変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは0.1%上昇と、昨年12月以来の 小幅な伸びにとどまった。 この日30年債の下げが目立ったことについては、利回り曲線に絡む裁定取引の巻き 戻しが影響したとの声が聞かれた。 ED&Fマンキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利・信用トレーディング 部長、トム・ディガロマ氏は「FRBがインフレ率を押し上げようとしていることから、 投資家は長期債よりも短・中期債の持ち高を増やそうとしているようだ」と述べた。 またテクニカル分析でも長期債は弱気な流れとなっており「今後もさらに売りが続く とみられている」(ディガロマ氏)。 午後行われた70億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は堅調な需 要を集めた。最高落札利回りは1.142%と、2014年2月以来の高水準。応札倍率 は2.45倍。 ギリシャ協議をめぐる動きも相場の変動要因になったという。 Tボンド先物9月限 は1─12/32安の149─23/32。 Tノート先物9月限 は10/32安の125─27.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-1.25)