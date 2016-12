アジア通貨動向（19日）＝軟調、ギリシャ問題への懸念強まる　週間では上昇

[シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場では、大半の通貨 が軟調。ギリシャ債務問題への懸念がさらに強まっていることが背景。ただ、米国の早期 利上げ観測が後退したとの受け止め方もあり、週間では上昇となる見通しだ。 タイバーツ は下落。中銀高官はロイターに対し、通貨安を容認する見方を示 した。 マレーシアリンギ は、地域の通貨市場で今週最もパフォーマンスが良かった ため、この日は利益確定の売りに押されている。 ウォン は引き続き、損切りの米ドル売りを受けてしっかり。円の下落もあ り、底堅い動きとなった。ただ、上昇局面では韓国当局によるウォン売り介入への警戒感 も強まっている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は「今週 の連邦公開市場委員会(FOMC)の後で米ドルにはさらに調整が入る可能性があり、ア ジア通貨は(利上げまでの)時間を稼いだ」と述べた。「ただ、各市場はギリシャ問題や 順調な米経済指標の影響を過小評価してきた。そのため、アジア通貨のボラティリティは 高まるかもしれない」とも述べた。 週間では、シンガポールドル が0.7%高、インドルピー が0.5 %高、台湾ドル が0.5%高、フィリピンペソ が0.3%高、バーツ が0.2%高だった。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.06 122.96 -0.08 Sing dlr 1.3349 1.3341 -0.06 *Taiwan dlr 31.062 31.062 +0.00 Korean won 1104.90 1107.10 +0.20 Baht 33.66 33.60 -0.18 Peso 45.00 44.95 -0.10 Rupiah 13319.00 13302.00 -0.13 Rupee 63.75 63.73 -0.03 Ringgit 3.7210 3.7125 -0.23 Yuan 6.2081 6.2075 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.06 119.66 -2.77 Sing dlr 1.3349 1.3260 -0.67 Taiwan dlr 31.062 31.718 +2.11 Korean won 1104.90 1099.30 -0.51 Baht 33.66 32.90 -2.26 Peso 45.00 44.72 -0.61 Rupiah 13319.00 12380.00 -7.05 Rupee 63.75 63.03 -1.13 Ringgit 3.7210 3.4965 -6.03 Yuan 6.2081 6.2040 -0.07 *台湾金融市場は休場