アジア通貨動向（22日）＝おおむね堅調、ギリシャ債務協議で期待感

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨はおおむね上昇。ユー ロ圏緊急首脳会議を前に、ギリシャが新改革案を債権団に示したことで、債務問題の協議 が前進するとの期待感が高まった。 韓国ウォン は約1カ月ぶり高値をつけた。月末の決済に向けた輸出業者の 需要増が見込まれる。 台湾ドル は3週間ぶり高値。株高と外国金融機関からの資金流入が背景。 ただし、ギリシャの提案内容や債権団が受け入れるかどうかは不透明で、投資家は警 戒感を解いていない。交渉が進展しなければ、投資家心理が冷え込み、リスク資産がアン ダーパフォームする可能性もある。 マレーシアリンギ は上昇。国債の価格上昇が背景。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.71 122.70 -0.01 Sing dlr 1.3309 1.3337 +0.21 Taiwan dlr 30.734 31.062 +1.07 Korean won 1098.90 1107.10 +0.75 Baht 33.62 33.68 +0.16 Peso 45.02 45.11 +0.20 Rupiah 13300.00 13330.00 +0.23 Rupee 63.51 63.55 +0.07 Ringgit 3.7230 3.7445 +0.58 *Yuan 6.2095 6.2095 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.71 119.66 -2.49 Sing dlr 1.3309 1.3260 -0.37 Taiwan dlr 30.734 31.718 +3.20 Korean won 1098.90 1099.30 +0.04 Baht 33.62 32.90 -2.14 Peso 45.02 44.72 -0.67 Rupiah 13300.00 12380.00 -6.92 Rupee 63.51 63.03 -0.75 Ringgit 3.7230 3.4965 -6.08 Yuan 6.2095 6.2040 -0.09 *中国の金融市場は休場