23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 流動性供給入札（財務省） 1035 ６月製造業ＰＭＩ 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 株主総会 ソニー、シャープなど ●海外指標など ２３日（火） ◇指標 23Jun 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Jun 23Jun 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Jun 23Jun 12:30 米耐久財受注（商務省） May 23Jun 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 23Jun 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Apr 23Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 23Jun 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） May ●海外 ◇イベント 12:30 パウエルＦＲＢ理事、朝食会のパネル討議に参加 「金融政策見通しと経済」 17:00 米財務省２年債入札 米中戦略・経済対話（ワシントン、２４日まで） 米上院商業科学運輸委、タカタ製エアバッグ問題で公聴会