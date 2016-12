アジア通貨動向（23日）＝軟調、好調な米指標とギリシャへの警戒で

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨はおおむね軟調。好調 な米中古住宅販売が米ドルを支援したことや、ギリシャの新改革案がデフォルト(債務不 履行)回避につながるのか不安視されたことが背景。 HSBC/マークイットが発表した6月の中国製造業購買担当者景況指数(PMI) 速報値は5月から小幅上昇したものの、引き続き50を下回ったため支援材料とならなか った。 韓国ウォン は下落。円安を背景に韓国当局によるウォン売り介入への警戒 感が広がった。 シンガポールドル も下落。5月のコアインフレ率が5年ぶり低水準に鈍化し た。 マレーシアリンギ とタイバーツ はドル高を受けて下落。 インドネシアルピアは は約2週間ぶり高値をつけた。債券市場に資金が流入 し、ショートカバーの動きが強まった。 5月の米中古住宅販売は5年半ぶり高水準となり、米連邦準備理事会(FRB)が9 月にも利上げに踏み切るとの観測が強まった。 *0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.67 123.36 -0.25 Sing dlr 1.3387 1.3355 -0.24 Taiwan dlr 30.841 30.970 +0.42 Korean won 1104.50 1098.80 -0.52 Baht 33.72 33.64 -0.23 Peso 45.14 45.05 -0.20 Rupiah 13290.00 13305.00 +0.11 Rupee 63.62 63.51 -0.17 Ringgit 3.7460 3.7320 -0.37 Yuan 6.2089 6.2095 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.67 119.66 -3.25 Sing dlr 1.3387 1.3260 -0.95 Taiwan dlr 30.841 31.718 +2.84 Korean won 1104.50 1099.30 -0.47 Baht 33.72 32.90 -2.43 Peso 45.14 44.72 -0.93 Rupiah 13290.00 12380.00 -6.85 Rupee 63.62 63.03 -0.93 Ringgit 3.7460 3.4965 -6.66 Yuan 6.2089 6.2040 -0.08