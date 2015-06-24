新規上場企業の横顔：デクセリアルズ（7月29日東証上場）

［東京 ２４日 ロイター］ - ７月２９日に東証上場予定の「デクセリアルズ」<49 80.T>の概要は以下のとおり。市場第一部か市場第二部かは未定。 ≪本社≫ 東京都品川区大崎 ≪事業内容≫ 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 一ノ瀬隆 ≪資本金≫ 157億4700万円 ≪発行済み株式数≫ 6300万株（2015年6月23日） ≪従業員数≫ 1746名（2015年5月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（百万円） 53,258 50,044 経常利益（百万円） 8,971 5,756 当期利益（百万円） 9,445 7,652 １株当たり利益（円） 149.92 121.47 １株当たり純資産（円） 772.94 629.39 配当（円） - - 注）2015年5月27日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（百万円） 65,508 63,307 経常利益（百万円） 9,870 7,208 当期利益（百万円） 10,721 8,044 １株当たり利益（円） 170.18 127.69 １株当たり純資産（円） 863.82 644.76 ≪総資産≫ （百万円） 83,724（2015年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 48,695（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 日本政策投資銀行 58.24 37,800,000 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ（Ｆ），Ｌ．Ｐ． 15.86 10,293,800 ＵＣユニバース投資事業有限責任組合 5.21 3,380,800 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ（Ａ），Ｌ．Ｐ． 5.03 3,266,100 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ（Ｂ），Ｌ．Ｐ． 4.09 2,653,700 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｃｏ─Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（Ｆ），Ｌ．Ｐ． 3.14 2,035,600 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｃｏ─Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（Ａ），Ｌ．Ｐ． 2.20 1,425,300 ＵＣ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｃｏ─Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（Ｂ），Ｌ．Ｐ． 1.86 1,204,600 ＵＣユニバース共同投資事業有限責任組合 1.40 910,100 一ノ瀬 隆 0.33 214,800 ≪監査人≫ あらた監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年７月１０日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年７月１３日から２０１５年７月１７日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１５年７月２１日 ≪申込期間≫ ２０１５年７月２２日から２０１５年７月２７日 (以上、２０１５年６月２３日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報