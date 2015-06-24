［２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 24 June, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 11:00 ギリシャ首相、ＥＣＢ総裁、ＩＭＦ専務理事、欧州委員長が会談（ギリシャ問題） 17:00 ユーロ圏財務相会合（ギリシャ問題） 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、５年債入札 ◇決算予定 24 Jun BMO Q3 2015 Monsanto Co
Thursday, 25 June, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 株主総会 タカタ、東京電力、 東芝など
1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２６日まで） 12:00 タルーロＦＲＢ理事、パネル討議に参加
「経済と金融規制」 13:45 パウエルＦＲＢ理事講演「安全な支払いシステム構築」 17:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 25 Jun AMC Q3 2015 Micron Technology 25 Jun AMC Q4 2015 Nike
Friday, 26 June, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） 14:45 カーニー英中銀総裁が講演
「Creating fair and effective markets」 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
「The Payments System」
Monday, 29 June, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 １─３月期資金循環統計（日銀）
Tuesday, 30 June, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 １０年物価連動国債（７月債）の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 08:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演（ロンドン）
Wednesday, 01 July, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月日銀短観 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 09:30 英中銀が金融安定報告書を公表。カーニー総裁が記者会見 ◇決算予定 01 Jul BMO Q4 2015 General Mills ◇休場 香港〔香港特別行政区成立記念日〕、タイ
Thursday, 02 July, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月マネタリーベース（日銀） 0850 ６月日銀短観の全容・企業の物価見通し 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1500 ６月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ６月理事会議事要旨
Friday, 03 July, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 ７─９月期鋼材需要見通し（経済産業省） ●海外● ◇休場 米〔独立記念日〕
Monday, 06 July, 2015---------------------------------------------- Tuesday, 07 July, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jul 17:00 米財務省３年債入札
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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