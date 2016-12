アジア通貨動向（24日）＝総じて軟調、ＦＲＢ理事発言を受け

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨は総じて軟調。米連邦 準備理事会(FRB)のパウエル理事が年内2度の利上げを見込むと述べたことを受けて 、ドルが買われている。 韓国ウォン も下落。円安の進行で韓国の輸出競争力が低下するとの懸念が 浮上している。 マレーシアリンギ は1週間ぶりの安値。シンガポールドル に対し て売りが出ている。市場関係者は、マレーシアが通貨安政策に、シンガポールが通貨高政 策に傾いていることが理由だと指摘している。 インドネシアルピア は下落。輸入企業が月末のドル買いを入れた。前日の国 債入札を控えて、ルピア買いが膨らんでいたことも背景。入札では予定の12兆ルピアを 上回る18兆ルピア(14億ドル)の通常国債を売却した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.08 123.94 -0.11 Sing dlr 1.3428 1.3406 -0.16 Taiwan dlr 30.920 31.002 +0.27 Korean won 1110.50 1104.60 -0.53 Baht 33.79 33.74 -0.15 Peso 45.14 45.10 -0.08 Rupiah 13285.00 13250.00 -0.26 Rupee 63.70 63.59 -0.16 Ringgit 3.7520 3.7390 -0.35 Yuan 6.2092 6.2068 -0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.08 119.66 -3.57 Sing dlr 1.3428 1.3260 -1.25 Taiwan dlr 30.920 31.718 +2.58 Korean won 1110.50 1099.30 -1.01 Baht 33.79 32.90 -2.63 Peso 45.14 44.72 -0.92 Rupiah 13285.00 12380.00 -6.81 Rupee 63.70 63.03 -1.04 Ringgit 3.7520 3.4965 -6.81 Yuan 6.2092 6.2040 -0.08