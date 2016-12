〔表〕5月の米住宅着工許可件数・改定値＝商務省

[24日 ロイター] - 米商務省が発表した5月の米住宅着工許可件数(季節調整 後、年率ベース)改定値は以下の通り。 (単位:前月比%) May (Prev) Apr (Prev) May'15/14 (Prev) 住宅着工許可 9.6 11.8 9.8 9.8 22.9 25.4 (単位:1000戸) May (Prev) Apr (Prev) May'14 (Prev) 住宅着工許可件数 1,250 1,275 1,140 1,140 1,017 1,017 May (Prev) Apr (Prev) May'14 (Prev) 1戸建て住宅 681 683 666 666 626 626 集合住宅 569 592 474 474 391 391