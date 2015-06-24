〔表〕米2年物変動利付債リオープン入札の最高落札利回りは0.076％＝財務省

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［ワシントン ２４日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）（リオープン、銘柄統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.076％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.060％ 落札価格 99.996258 最高利回り落札比率 1.46％ カバー（応札倍率） 3.74倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,004,700 応札総額 48,577,704,700 競争入札 12,994,300,000 非競争入札 5,704,700 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 39,296,000,000 プライマリーディーラー落札 5,516,840,000 直接入札者応札 1,300,000,000 直接入札者落札 151,460,000 間接入札者応札 7,976,000,000 間接入札者落札 7,326,000,000 発行日 2015年6月26日 償還日 2017年4月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828K41
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