アジア通貨動向（25日）＝総じて軟調、ギリシャ懸念再燃で

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨は総じて軟調。ギリシ ャの債権団との協議が合意をみず、デフォルト回避期待が後退したことから、この後予定 されている欧州連合(EU)首脳会議を控え、警戒感が高まっていることが背景にある。 韓国ウォン は下落。韓国政府は2015年の経済成長率と消費者物価指数 の見通しを下方修正した。 マレーシアリンギ は対米ドルで9年ぶりの安値近辺まで下落。シンガポール ドル に対しても売られている。 インドネシアルピア も対ドルで下落。輸入企業による月末のドル建て支払い 需要でドルが買われた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.60 123.86 +0.21 Sing dlr 1.3429 1.3437 +0.06 Taiwan dlr 30.907 31.052 +0.47 Korean won 1108.60 1108.40 -0.02 Baht 33.76 33.77 +0.03 Peso 45.14 45.13 -0.02 Rupiah 13315.00 13300.00 -0.11 Rupee 63.62 63.60 -0.03 Ringgit 3.7555 3.7525 -0.08 Yuan 6.2085 6.2071 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.60 119.66 -3.19 Sing dlr 1.3429 1.3260 -1.26 Taiwan dlr 30.907 31.718 +2.62 Korean won 1108.60 1099.30 -0.84 Baht 33.76 32.90 -2.55 Peso 45.14 44.72 -0.92 Rupiah 13315.00 12380.00 -7.02 Rupee 63.62 63.03 -0.93 Ringgit 3.7555 3.4965 -6.90 Yuan 6.2085 6.2040 -0.07