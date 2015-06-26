UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（26日）＝6本、41億1091万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ２６日 高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付）＜愛称：オリーブ＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：３３億７２７８万円 販売会社： 群馬銀行、富山第一銀行、おかやま信用金庫 ２６日 ＣＡＭアセアン７ファンド キャピタル アセットマネジメント 設定上限額：２００億円 設定額：１億２３１３万円 販売会社： キャピタル・パートナーズ証券 ２６日 Ｊ─ＲＥＩＴバリューファンド 毎月分配型／年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円（自己設定） 設定額：各２億０７５０万円 設定額：夕方に公表 販売会社：野村信託銀行、ＳＢＩ証券、高木証券 、楽天証券 ２６日 通貨選択型米国リート・アルファクワトロ（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社：クレディ・スイス証券 ２６日 通貨選択型アメリカン・エクイティ・アルファクワトロ（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社：クレディ・スイス証券