［２６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 26 June, 2015--------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 10:00 ショイブレ独財務相が国際金融協会（ＩＩＦ）の会合で講演 14:45 カーニー英中銀総裁が講演
「Creating fair and effective markets」 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
「The Payments System」 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日）
Saturday, 27 June, 2015---------------------------------------------
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合
Monday, 29 June, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 １─３月期資金循環統計（日銀） 1500 ニトリホールディングス ３─５月期決算
●海外● ◇イベント アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）設立協定署名式（北京）
Tuesday, 30 June, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 １０年物価連動国債（７月債）の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 08:40 スティーブンス豪中銀総裁が講演（ロンドン）
Wednesday, 01 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月日銀短観 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 09:30 英中銀が金融安定報告書を公表。カーニー総裁が記者会見 ◇決算予定 01 Jul BMO Q4 2015 General Mills ◇休場 香港〔香港特別行政区成立記念日〕、タイ
Thursday, 02 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月マネタリーベース（日銀） 0850 ６月日銀短観全容・企業の物価見通し 0850 ６月日銀短観の全容 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1500 ６月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ６月理事会議事要旨
Friday, 03 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 ７─９月期鋼材需要見通し（経済産業省） ●海外● ◇休場 米〔独立記念日〕
Monday, 06 July, 2015---------------------------------------------
Tuesday, 07 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jul 17:00 米財務省３年債入札
Wednesday, 08 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月貸出・預金動向（日銀） ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for June 16-17 meeting) ＯＥＣＤ景気先行指数
◇決算予定 08 Jul AMC Q2 2015 Alcoa
Thursday, 09 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月マネーストック（日銀） 1500 6月工作機械受注 1500 ファーストリテイリング ９─５月期決算 ●海外● ◇イベント 09:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が独連銀主催会合のパネル討論に参加 10:00 マレーシア：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jul 16:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jul
◇決算予定 09 Jul BMO Q2 2015 PepsiCo ◇休場 ブラジル
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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