アジア通貨動向（26日）＝総じて軟調、ギリシャ懸念と好調な米指標で　週間も下落

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は総じて軟調。ギリシ ャ支援協議の再度の合意見送りでデフォルト(債務不履行)が現実味を帯び、リスク回避 が強まった。大半の通貨が週間でも下落している。 また堅調な米経済統計を受け、年内の利上げ見通しが高まったことから、アジア通貨 に対する投資家心理が一段と弱まった。 韓国ウォン は、海外勢の売りが出て4営業日続落。対円ではショートカバ ーの動きが出ている。日本の5月の家計消費と雇用が堅調だったのに対し、韓国経済は減 速している。 週間では、シンガポールドル が0.8%安、ウォンが0.7%安だった。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.32 123.64 +0.26 Sing dlr 1.3440 1.3431 -0.07 Taiwan dlr 30.893 31.052 +0.51 Korean won 1114.41 1110.00 -0.40 Baht 33.77 33.78 +0.01 Peso 45.13 45.14 +0.01 Rupiah 13305.00 13325.00 +0.15 Rupee 63.62 63.62 +0.00 Ringgit 3.7626 3.7565 -0.16 Yuan 6.2096 6.2094 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.32 119.66 -2.97 Sing dlr 1.3440 1.3260 -1.34 Taiwan dlr 30.893 31.718 +2.67 Korean won 1114.41 1099.30 -1.36 Baht 33.77 32.90 -2.58 Peso 45.13 44.72 -0.91 Rupiah 13305.00 12380.00 -6.95 Rupee 63.62 63.03 -0.93 Ringgit 3.7626 3.4965 -7.07 Yuan 6.2096 6.2040 -0.09