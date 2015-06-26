〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月23日終了週）

［２６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 234,273 -3,069 -218,147 -541 -153,664 2,735 改質ガソリン 19,760 -7,384 43,819 269 -105,359 5,621

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1,644 2,428 79,518 -593 -102,023 -7,555 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 132,053 -2,537 5,486 3,413 2,347,130 -27,530 改質ガソリン 33,293 1,166 8,489 327 413,378 20,651

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 8,877 -1,720 15,273 7,439 391,526 3,039 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 235,807 -3,237 -170,873 -5,068 -164,086 995 改質ガソリン 19,681 -7,553 43,318 180 -103,906 5,424

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1,243 2,100 78,677 -155 -99,298 -7,302 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 91,626 3,537 7,526 3,773 1,650,025 -1,988 改質ガソリン 32,212 1,707 8,695 242 398,399 20,445

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 6,662 -2,040 15,202 7,397 371,685 2,734 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス