アジア通貨動向（30日）＝軒並み上昇、第2四半期では下落

[シンガポール 30日 ロイター] - 30日中盤のアジア通貨は、オーバーナイ トで米ドル が下げたことから大半が上昇。ただ、米国の利上げ観測や長引くギリシ ャ問題への懸念を受けて、第2・四半期でみると大半の通貨は対ドルで下落している。 台湾ドル と韓国ウォン は上げを主導。国内輸出業者の決済需要で 買われている。 東部証券(ソウル)のアナリスト、ユナ・パーク氏は「ギリシャ問題で米国の利上げ がずれ込むとの観測も一部であるが、その場合は新興国通貨がさらに売られることになる 」と指摘する。市場は早ければ9月に利上げがあると見込んでいる。 タイバーツ やマレーシアリンギ を中心に、大半のアジア通貨は第2 ・四半期に下落。バーツは対米ドルで3.7%下落し、下落率は2013年第4・四半期 以来の大きさとなっている。リンギは2.2%下落。政府系ファンドの1MDBの債務問 題を理由にフィッチ・レーティングスがマレーシアを格下げするとの懸念が重しとなった 。 外国投資家への課税をめぐる不透明感からの資本流出で、第2・四半期のインドルピ ー も2.0%下落。 慢性的な経常赤字が重しとなり、インドネシアルピア は1.9%下落。 ウォンは0.6%下落。外為当局は円に対するウォン高是正 に向けた介入 を行ってきたもよう。 半面、第2・四半期のシンガポールドル は対米ドルで1.9%上昇した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.26 122.54 +0.23 Sing dlr 1.3469 1.3460 -0.07 Taiwan dlr 30.854 31.178 +1.05 Korean won 1116.10 1125.30 +0.82 Baht 33.77 33.83 +0.17 Peso 45.12 45.19 +0.16 Rupiah 13318.00 13340.00 +0.17 Rupee 63.76 63.84 +0.13 Ringgit 3.7840 3.7840 +0.00 Yuan 6.2067 6.2087 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.26 119.66 -2.13 Sing dlr 1.3469 1.3260 -1.55 Taiwan dlr 30.854 31.718 +2.80 Korean won 1116.10 1099.30 -1.51 Baht 33.77 32.90 -2.58 Peso 45.12 44.72 -0.89 Rupiah 13318.00 12380.00 -7.04 Rupee 63.76 63.03 -1.14 Ringgit 3.7840 3.4965 -7.60 Yuan 6.2067 6.2040 -0.04