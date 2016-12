アジア通貨動向（1日）＝リンギが上昇、フィッチの格付け維持で

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨市場では、マレーシアリン ギ が上昇。格付け会社フィッチ・レーティングスが、同国のソブリン債務格付け を据え置いたことを受け、政府系投資会社の1マレーシア・デベロップメント(1MDB )の債務問題による格下げ懸念が後退した。 一方、韓国ウォン は小幅に下落。この日発表された貿易統計や製造業デー タが弱い内容となった。 リンギは対ドルで一時1.2%上昇し、6月22日以来の高値をつけた。他のマレー シア資産も買われ、クアラルンプール株式市場 は1.8%高。 リンギは格下げ懸念などに圧迫され、アジア通貨の中で今年のパフォーマンスが2番 目に悪い通貨となっている。 アナリストは、リンギの上昇が長く続かないとの見方を示している。 クレディ・スイスのエコノミストは「ファンダメンタル的にリンギは目先一段と圧迫 されるだろう。このことは、原油価格の動向による影響で経常収支が第2、第3・四半期 に悪化するとのわれわれの予想を反映している」と指摘した。 *0514GMT(日本時間午後2時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.54 122.50 -0.03 Sing dlr 1.3448 1.3468 +0.15 Taiwan dlr 30.858 31.070 +0.69 Korean won 1115.80 1115.50 -0.03 *Baht 33.77 33.77 +0.00 Peso 45.06 45.09 +0.07 Rupiah 13315.00 13330.00 +0.11 Rupee 63.65 63.64 -0.02 Ringgit 3.7350 3.7730 +1.02 Yuan 6.2016 6.2010 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.54 119.66 -2.35 Sing dlr 1.3448 1.3260 -1.40 Taiwan dlr 30.858 31.718 +2.79 Korean won 1115.80 1099.30 -1.48 Baht 33.76 32.90 -2.56 Peso 45.06 44.72 -0.75 Rupiah 13315.00 12380.00 -7.02 Rupee 63.65 63.03 -0.98 Ringgit 3.7350 3.4965 -6.39 Yuan 6.2016 6.2040 +0.04 *タイの金融市場は祝日のため休場。