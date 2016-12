アジア通貨動向（2日）＝マレーシアリンギが軟調、6月の米雇用統計に注目

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が下落。この後発表される6月の米雇用統計などの経済指標が強い内容となり、利上げ が9月にも実施される可能性が高まるとの見方が背景となっている。 マレーシアリンギ はオーバーナイトで下落。原油輸出が鈍化する中、原油価 格の下落が改めて懸念材料となった。 ウォン も軟調。韓国銀行(中央銀行)がこの日発表した5月の経常収支( 季節調整済み)における黒字額は64億4000万ドルと、輸出の減少を受けて8カ月ぶ り低水準となった。 ノルディア(シンガポール)のシニアアナリスト、Amy Yuan Zhuang氏は「米国の非 農業部門雇用者数が予想を上回った場合、アジア市場では資金流出の懸念があり、通貨へ の下方圧力も強まるだろう」との見方を示した。 *0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.37 123.17 -0.16 Sing dlr 1.3507 1.3525 +0.13 Taiwan dlr 30.906 31.100 +0.63 Korean won 1122.90 1117.50 -0.48 Baht 33.78 33.77 -0.05 Peso 45.15 45.11 -0.09 Rupiah 13350.00 13323.00 -0.20 Rupee 63.59 63.61 +0.03 Ringgit 3.7740 3.7505 -0.62 Yuan 6.2047 6.2011 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.37 119.66 -3.01 Sing dlr 1.3507 1.3260 -1.83 Taiwan dlr 30.906 31.718 +2.63 Korean won 1122.90 1099.30 -2.10 Baht 33.78 32.90 -2.61 Peso 45.15 44.72 -0.95 Rupiah 13350.00 12380.00 -7.27 Rupee 63.59 63.03 -0.88 Ringgit 3.7740 3.4965 -7.35 Yuan 6.2047 6.2040 -0.01