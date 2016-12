UPDATE 2-米6月雇用者数22.3万人増、労働力人口減り失業率5.3％に低下

* 6月の非農業部門の雇用者数は22万3000人増、予想の23万人に届かず * 4、5月分は合わせて計6万人の下方修正 * 失業率は5.3%と0.2ポイント低下、2008年4月以来の低水準 * 労働参加率は62.6%、1977年10月以来の低水準 * 1時間当たりの賃金は横ばい、前年比では2.0%増 (内容を追加しました) [ワシントン 2日 ロイター] - 米労働省が2日発表した6月の雇用統計による と、非農業部門の雇用者数は22万3000人増となり、前月と比べ伸びが縮小した。求 職活動を諦めた人などが増えて労働力人口が43万2000人減ったことから、失業率は 5.3%と0.2ポイント低下。2008年4月以来の低水準となった。 市場では、米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げするとの見方が後退する可能 性がある。 非農業部門雇用者の増加数は予想の23万人に届かず、中身を見ると、建設業の増加 はゼロ、鉱業は減少。さらに、4、5月分の数字は合わせて計6万人の下方修正となった 。 6月は求職者を含む働き手の割合を示す労働参加率が62.6%と、1977年10 月以来の低さとなった。5月は4カ月ぶりの高水準となる62.9%だった。 1時間当たりの賃金は横ばい。前年比では2.0%増と緩慢な伸びにとどまった。 ウィルミントン・トラストの債券ポートフォリオマネジャー、ウィルマー・スティス 氏は、「若干、失望させられる内容だった。米連邦準備理事会(FRB)にとっては、最 初の利上げまでの時間が多少、稼げたことになる。9月利上げに対しては若干の疑問が出 てきたが、われわれは依然として利上げ時期は9月になるとみている」と述べた。 また、ムーディーズ・アナリティクスの首席アナリスト、マーク・ザンディ氏は、「 7月と8月の雇用統計も同様のものになれば、FRBは9月に利上げに踏み切らないとみ ている。賃金の上昇がみられなければ、利上げは来年まで持ち越される可能性がある」と している。 雇用統計を受け、米短期金利先物市場は上昇。米連邦準備理事会(FRB)が利上げ を来年まで遅らせるとの見方が強まった。CMEフェドウォッチによると、2016年1 月の利上げ開始が有力視されている。2015年12月の利上げ予想確率は49%にとど まり、雇用統計発表前の57%から低下した。 ただ、今回の雇用統計にも明るい点はあった。本人の意に反して職探しをあきらめた 人や、正規雇用を望みながらパートタイムで働く人を含めたU6失業率は10.5%と、 前月の10.8%から低下、2008年7月以来の低水準となった。 このほか、長期失業者数は2008年9月末以来の水準に低下した。 部門別では、製造業が前月の7000人増に続き、4000人増。小売業が3万29 00人増、輸送・保管業が1万7100人増となった。鉱業はエネルギー部門の雇用削減 により3000人減となったが、減少ペースは前月の1万8000人から緩和している。 詳細は以下の通り。 June May (Prev) April (Prev) 非農業部門雇用者増減 223 254 280 187 221 (単位:1000人) 失業率(%) 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.8 40.7 40.7 40.7 ─残業時間 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金(ドル) 24.95 24.95 24.96 24.89 24.88 増減率(%) 0.0 0.2 業態別雇用者数増減(単位:1000人) June May (Prev) April (Prev) 民間部門合計 223 250 262 189 206 財生産 1 4 6 16 21 建設 0 15 17 30 35 製造 4 7 7 0 1 サービス 222 246 256 173 185 卸売 -0.2 5.3 4.1 -3.9 -2.3 小売 32.9 26.4 31.4 10.8 13.3 輸送・保管 17.1 12.2 13.1 11.5 10.8 情報 7 -1 -3 10 8 金融取引 20 10 13 7 8 専門職 64 74 63 66 66 人材派遣 19.8 17.2 20.1 10.8 16.1 レジャー・接客 22 54 57 8 10 政府 0 4 18 -2 15 家計調査 June May April(単位:1000人) 労働人口増減 -432 397 166 就業者増減 -56 272 192 失業者増減 -375 125 -26 U‐6失業率(%)* June May April 10.5 10.8 10.8 長期失業者(27週間以上) June May April (単位:1000人) 2,121 2,502 2,525 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +230,000 民間部門雇用者数 +225,000 失業率 5.4 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)