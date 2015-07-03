［３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 03 July, 2015--------------------------------------------- ●海外● ◇休場 米〔独立記念日〕
Sunday, 05 July, 2015--------------------------------------------- ●海外● ◇イベント ギリシャ、ＥＵ改革案受け入れの是非を問う国民投票
Tuesday, 07 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ６月末外貨準備高（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1500 セブン＆アイ・ホールディングス ３―５月期決算 1500 ローソン ３―５月期決算 1515 １０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jul 17:00 米財務省３年債入札
Wednesday, 08 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月貸出・預金動向（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(６月中:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1500 イオン ３―５月期決算 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for June 16-17 meeting) ＯＥＣＤ景気先行指数
◇決算予定 08 Jul AMC Q2 2015 Alcoa
Thursday, 09 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 0850 ６月マネーストック（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ５年利付国債（７月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果
1500 6月工作機械受注 1500 ファーストリテイリング ９─５月期決算 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 -
●海外● ◇イベント 09:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が独連銀主催会合のパネル討論に参加 10:00 マレーシア：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jul 14:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が規制改革について講演 16:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jul
◇決算予定 09 Jul BMO Q2 2015 PepsiCo ◇休場 ブラジル
Friday, 10 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ６月企業物価（日銀）
●海外● ◇イベント 15:35 ローゼングレン米ボストン地区連銀が講演 16:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演
Monday, 13 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● 1330 5月第３次産業活動指数（経済産業省）
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合
Tuesday, 14 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日銀金融政策決定会合・１日目 ●海外● ◇決算予定 14 Jul 11:00 Q2 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Jul 12:00 Q2 2015 Wells Fargo & Co
Wednesday, 15 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見）
●海外● ◇イベント 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で証言 14:00 カナダ：中銀金利発表 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 15 Jul 11:00 Q2 2015 Bank of America Corp 15 Jul AMC Q2 2015 Intel Corp 15 Jul BMO Q2 2015 U.S. Bancorp
Thursday, 16 July, 2015--------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定 16 Jul 12:00 Q2 2015 Citigroup 16 Jul BMO Q2 2015 Goldman Sachs Group ◇休場 インドネシア
Friday, 17 July, 2015--------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ７月主要銀行貸出アンケート調査（日銀）
●海外● ◇イベント ◇決算予定 17 Jul BMO Q2 2015 General Electric Co
◇休場 シンガポール、マレーシア、インドネシア
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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