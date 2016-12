訂正-アジア通貨動向（3日）＝総じて堅調、リンギは10年ぶり安値

(本文4段落目の「0.4%安」を「0.5%安」に訂正します) [シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が上昇。6月の米雇用統計が予想を下回る内容となったことが背景。ただ、米利上げが 年内には実施されるとの見方やギリシャ危機をめぐる不透明感から、見通しは弱含み。 マレーシアリンギ は2005年7月以来の安値となる3.7860リンギを つけた。同国の政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)が多 額の負債を抱えている問題で、米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は、7億 ドル近い資金がナジブ首相の個人口座に振り込まれていたと報じた。1MDBは3日、こ れを否定する声明を出した。 投資家はフィッチ・レーティングスが今週、同国の信用格付け見通しを上方修正した ことを好感していたが、アナリストは今回の報道がそれを一部打ち消すとみている。 ウォン は堅調。輸出業者の月末の決済による需要が背景。 ほかの大半の通貨も小幅上昇。2日発表された米雇用統計を受け、米ドルが軟調とな ったことから投資家が売り持ちを減らす動きが出た。 それでも、米連邦準備理事会(FRB)が年内利上げの方針を転換するほど弱い内容 でないため、アジア通貨の上昇基調が続くという見方は少ない。 中国の6月のサービス部門PMIが5カ月ぶりの低水準となったことや、5日に実施 されるギリシャ国民投票を前にしたリスク回避ムードも影を落としている。 週間では、リンギが0.5%安(訂正)、ウォンが0.3%安。インドルピーINR=D 2は0.4%高となった。 *0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.10 123.06 -0.04 Sing dlr 1.3492 1.3480 -0.09 Taiwan dlr 30.890 31.150 +0.84 Korean won 1120.00 1125.00 +0.45 Baht 33.77 33.78 +0.03 Peso 45.09 45.16 +0.16 Rupiah 13310.00 13335.00 +0.19 Rupee 63.39 63.51 +0.19 Ringgit 3.7830 3.7780 -0.13 Yuan 6.2056 6.2049 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.10 119.66 -2.80 Sing dlr 1.3492 1.3260 -1.72 Taiwan dlr 30.890 31.718 +2.68 Korean won 1120.00 1099.30 -1.85 Baht 33.77 32.90 -2.58 Peso 45.09 44.72 -0.81 Rupiah 13310.00 12380.00 -6.99 Rupee 63.39 63.03 -0.57 Ringgit 3.7830 3.4965 -7.57 Yuan 6.2056 6.2040 -0.03