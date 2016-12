[ 6日 ロイター] - *経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質GDP 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q1 +0.2 2.2 改定値 Q1 -0.7 0.2 確定値 Q1 -0.2 -0.7 ドイツ 速報値 Q1 0.3 0.7 改定値 Q1 0.3 0.3 英国 速報値 Q1 +0.3 0.6 改定値 Q1 +0.3 0.3 確定値 Q1 +0.4 0.3 日本 一次速報 Q1 +0.6 +0.3 0.4 二次速報 Q1 +1.0 0.6 ユーロ圏 速報値 Q1 0.4 0.3 改定値 Q1 0.4 0.4 ◇失業率 米国 Jun 5.3 5.5 ドイツ Jun 6.4 6.4 英国 May 5.5 日本 May 3.3 3.3 ユーロ圏 May 11.1 11.1 ◇卸売物価 米国 Jun 0.5 ドイツ Jun 0.5 英国 Jun 0.1 日本 Jun 0.3 ユーロ圏 May 0.0 -0.1 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Jun 0.4 ドイツ Jun -0.1 英国 Jun 0.2 日本 May 0.5 0.6 ユーロ圏(速報値) Jun 0.2 0.3 ユーロ圏(改定値) Jun 0.2 ◇経常収支 米国 Q1 -113.3 -103.1 -113.5 英国 Q1 -26.548 -28.930 -25.300 日本 May 1326.4 ユーロ圏 May 22.3 ◇政策金利 英国 Jul 0.50 ユーロ圏 Jul 0.05 *実質GDP(季調済、前期比 %):米国は年率、連鎖加重ベース。 *失業率(季調済、%) *卸売物価(前月比 %):英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 *消費者物価(前月比 %):日本は前年比。ユーロ圏は前年比、EU基準(HICP)。 *経常収支:米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 *政策金利(%) *ロイターの指標コードのデータに基づいています *遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。