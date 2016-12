アジア通貨動向（6日）＝リンギが16年ぶり安値、首相の汚職疑惑で

[シンガポール 6日 ロイター] - 週明け6日のアジア通貨市場では、マレーシ アリンギ がドルに対して16年ぶり安値を付けた。マレーシアの政府系ファンド 、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる汚職疑惑とナジブ首相の関 与を指摘する報道を受け、政治的緊張が高まっていることが背景。 その他のアジア通貨も軟調。ギリシャの国民投票で緊縮策受け入れ反対が優勢となっ たことで、同国のユーロ圏残留をめぐる懸念が強まり、リスク志向が後退している。 マレーシアリンギ はドルに対して、一時0.8%安の3.8070リンギをつ け、1999年5月以来の安値を記録した。 米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は3日、7億ドル近い資金が、銀行 、政府機関、および1MDBに関連した企業からナジブ首相の個人口座に振り込まれてい たと報じた。 主要野党2党は5日、首相の今後について審議するため緊急議会の開催を求めた。 ナジブ首相は、個人的な利用目的で政府系ファンドやそれに関連した機関から資金を 受け取ったことは一切ないと述べている。 INGのアジア地域調査責任者、ティム・コンドン氏は顧客向けノートで「今回の報 道は、政府が必要に応じて1MDBを支援するという確信が政治的リスクの増加によって 揺るがされるという、われわれの予想を裏付けるものだ」と指摘した。 韓国ウォン は一時1ドル=1128.0ウォンと、3月18日以来の安値 を付けた。 *0140GMT(日本時間午前10時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.59 122.78 +0.15 Sing dlr 1.3498 1.3460 -0.28 Taiwan dlr 30.935 31.120 +0.60 Korean won 1124.20 1123.00 -0.11 Baht 33.81 33.79 -0.06 Peso 45.11 45.02 -0.20 Rupiah 13352.00 13318.00 -0.25 Rupee 63.44 63.44 +0.00 Ringgit 3.8030 3.7775 -0.67 Yuan 6.2057 6.2057 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.59 119.66 -2.39 Sing dlr 1.3498 1.3260 -1.76 Taiwan dlr 30.935 31.718 +2.53 Korean won 1124.20 1099.30 -2.21 Baht 33.81 32.90 -2.69 Peso 45.11 44.72 -0.86 Rupiah 13352.00 12380.00 -7.28 Rupee 63.44 63.03 -0.65 Ringgit 3.8030 3.4965 -8.06 Yuan 6.2057 6.2040 -0.03