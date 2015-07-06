〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が減少　ユーロ売り越し増加

［６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が６日に発表したＩＭＭ 通貨先物の非商業（投機）部門の取組（６月３０日までの週）によると、主要６通貨（円 、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドルの買い越 し額が減少した。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は２５１億１０００万 ドルとなり、前週の２６０億７０００万ドルから減少した。３００億ドルの大台を３週連 続で下回った。 ドル買い越し額の減少は、６月のドル下落と一致する。米連邦準備理事会（ＦＲＢ） の利上げ時期をめぐる不透明感を背景に、ドル指数 は６月、約１．５％下落した。 一方、ユーロの売り越しは１０万００３５枚となり、前週の９万９３０６枚から増加 した。ギリシャ情勢をめぐる不透明感が背景。ギリシャでは５日、欧州連合（ＥＵ）が求 める緊縮策の是非を問う国民投票が行われ、予想以上の大きな差で受け入れを拒否した。 円 30 June 2015 Prior week week Long 45,479 39,019 Short 124,301 126,736 Net -78,822 -87,717 ユーロ 30 June 2015 Prior week week Long 65,554 67,867 Short 165,589 167,173 Net -100,035 -99,306 ポンド 30 June 2015 Prior week week Long 53,656 51,530 Short 66,415 73,724 Net -12,759 -22,194 スイスフラン 30 June 2015 Prior week week Long 9,559 9,910 Short 2,704 2,838 Net 6,855 7,072 カナダドル 30 June 2015 Prior week week Long 23,105 18,270 Short 46,555 35,849 Net -23,450 -17,579 豪ドル 30 June 2015 Prior week week Long 54,909 56,099 Short 66,940 65,151 Net -12,031 -9,052 メキシコペソ 30 June 2015 Prior week week Long 36,051 39,402 Short 74,810 67,269 Net -38,759 -27,867 ニュージーランドドル 30 June 2015 Prior week week Long 16,949 19,661 Short 33,015 33,224 Net -16,066 -13,563 ＊詳細は以下をご覧ください。 here