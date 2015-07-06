〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月30日終了週）

［６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 216152 -18121 -211378 6769 -154779 -1115 改質ガソリン 17127 -2633 43926 108 -98103 7256

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -4805 -3160 79454 -64 -98049 3975 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 147884 15831 2122 -3364 2382264 35134 改質ガソリン 28662 -4631 8388 -101 388684 -24694

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 12435 3557 10965 -4307 385457 -6069 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 221052 -14755 -166855 4018 -164816 -730 改質ガソリン 16800 -2881 43829 511 -96169 7737

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -4575 -3332 78794 117 -95665 3633 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 107127 15501 3492 -4034 1670091 20066 改質ガソリン 27123 -5089 8417 -278 376905 -21494

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 10587 3925 10859 -4343 367511 -4174 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス