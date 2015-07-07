新規上場企業の横顔：リッチメディア（8月10日マザーズ上場）

［東京 ７日 ロイター］ - ８月１０日にマザーズ上場予定の「リッチメディア」< 6170.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都新宿区西新宿 ≪事業内容≫ 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 坂本幸蔵 ≪資本金≫ 3億3703万円 ≪発行済み株式数≫ 149万4900株（2015年7月6日） ≪従業員数≫ 77名（2015年5月31日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 1,264,207 864,622 経常利益（千円） 98,468 19,415 当期利益（千円） -45,061 11,552 １株当たり利益（円） -34.24 9.83 １株当たり純資産（円） 408.53 212.85 配当（円） - - 注）2015年4月24日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年6月期 売上高（千円） 1,265,639 経常利益（千円） 84,550 当期利益（千円） -52,080 １株当たり利益（円） -39.58 １株当たり純資産（円） 401.81 ≪総資産≫ （千円） 817,565（2014年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 580,771（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 坂本 幸蔵 45.00 768,700 林 順之亮 14.63 246,000 リンクアンドモチベーション 4.49 75,600 ＫＤＤＩ新規事業育成２号投資事業有限責任組合 4.36 73,300 コンタクトセンター 4.23 71,100 アップヒルズ 4.23 71,100 ＪＡＩＣ─ＩＦ４号投資事業有限責任組合 3.96 66,600 みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合 2.97 50,000 ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合 2.97 50,000 オー・エイ・エス 2.38 40,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年７月１７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年７月２２日から２０１５年７月２８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年７月２９日 ≪申込期間≫ ２０１５年７月３１日から２０１５年８月５日 (以上、２０１５年７月６日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報