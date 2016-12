アジア通貨動向（7日）＝軟調、ウォンは4か月ぶり安値

[シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場は、おおむね軟調。ウ ォン が下げを主導し、約4カ月ぶり安値となった。値動きの荒い中国株や、ギ リシャ危機めぐるユーロ圏緊急首脳会議を前にした警戒感から、リスク志向が後退してい る。 マレーシアリンギ は対ドルで16年ぶり安値を更新したが、中央銀行による 介入観測が広がって落ち着いた。一方、インドネシアルピア は約2週間ぶりの高 値をつけた。 ウォンは0.5%下落し、3月17日以来の安値となった。ソウル株式市場 で海外勢の売りが出て、約3週間ぶり安値をつけたのが背景。 マレーシアリンギは序盤に0.1%安となり、1999年5月以来の安値をつけた。 トレーダーによると中銀が積極的介入に動いたとみられる。リンギは年初来で8.1%安 。アジア通貨の中で最大の下落率となっている。 インドネシアルピアは0.5%高。先月24日以来の高水準。7日の国債入札を控え て海外勢の需要が高まった。政府は今回の入札で10兆ルピアの調達を見込んでいる。 *0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.69 122.58 -0.09 Sing dlr 1.3523 1.3485 -0.28 Taiwan dlr 30.960 31.150 +0.61 Korean won 1129.69 1126.50 -0.28 Baht 33.88 33.84 -0.12 Peso 45.13 45.10 -0.06 Rupiah 13285.00 13348.00 +0.47 Rupee 63.38 63.40 +0.03 Ringgit 3.8050 3.8065 +0.04 Yuan 6.2093 6.2092 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.69 119.66 -2.47 Sing dlr 1.3523 1.3260 -1.94 Taiwan dlr 30.960 31.718 +2.45 Korean won 1129.69 1099.30 -2.69 Baht 33.88 32.90 -2.90 Peso 45.13 44.72 -0.90 Rupiah 13285.00 12380.00 -6.81 Rupee 63.38 63.03 -0.56 Ringgit 3.8050 3.4965 -8.11 Yuan 6.2093 6.2040 -0.09