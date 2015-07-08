［８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 09 July, 2015------------------------------ 0850 日本：６月マネーストック（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債（７月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：6月工作機械受注 - 1500 日本：ファーストリテイリング ９─５月期決算 - 1515 日本：３０年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外●
◇指標 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Jun 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jun 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e
◇イベント 07:00 ワイトマン独連銀総裁が連銀主催会合であいさつ 09:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が独連銀主催会合のパネル討論に参加 10:00 マレーシア：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jul 14:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事が規制改革について講演 17:00 米財務省３０年債入札 17:10 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 韓国：中銀金利発表 Jul
◇決算予定 09 Jul BMO Q2 2015 PepsiCo
◇休場 ブラジル
Friday, 10 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：６月企業物価（日銀） -
●海外●
◇指標
◇イベント 15:35 ローゼングレン米ボストン地区連銀が講演 16:30 イエレン米ＦＲＢ議長が米経済見通しについて講演
◇決算予定
Saturday, 11 July, 2015------------------------------
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合
Sunday, 12 July, 2015------------------------------
●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議
Monday, 13 July, 2015------------------------------ 1330 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1500 日本：6月投信概況 -
●海外●
◇指標 ◇イベント ユーロ圏財務相会合
◇決算予定
Tuesday, 14 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1300 日本：６月マンション発売（不動産研究所） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -
●海外●
◇指標 ◇イベント インドネシア中銀理事会
◇決算予定 14 Jul 11:00 Q2 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Jul 12:00 Q2 2015 Wells Fargo & Co
Wednesday, 15 July, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見） - 1030 日本：２０年利付国債（７月債)の発行予定額等 -
●海外●
◇指標 ◇イベント 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で証言 14:00 カナダ：中銀金利発表 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 15 Jul 11:00 Q2 2015 Bank of America Corp 15 Jul AMC Q2 2015 Intel Corp 15 Jul BMO Q2 2015 U.S. Bancorp
Thursday, 16 July, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1400 日本：７月金融経済月報（日銀） - 1515 日本：５年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外●
◇指標 ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定 16 Jul 12:00 Q2 2015 Citigroup 16 Jul BMO Q2 2015 Goldman Sachs Group
◇休場 インドネシア
Friday, 17 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：７月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 -
●海外●
◇指標 ◇イベント ◇決算予定 17 Jul BMO Q2 2015 General Electric Co
◇休場 シンガポール、マレーシア、インドネシア
Monday, 20 July, 2015------------------------------ ●海外●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 20 Jul AMC Q2 2015 International Business Machines 20 Jul BMO Q2 2015 Morgan Stanley
◇休場 インドネシア
Tuesday, 21 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本：5月景気動向指数改定値 - 1400 日本：景気動向指数改訂5月分 -
●海外●
◇指標 ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 ◇決算予定 21 Jul AMC Q4 2015 Microsoft Corp 21 Jul AMC Q3 2015 Apple
◇休場 インドネシア Wednesday, 22 July, 2015------------------------------
●海外●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 22 Jul BMO Q2 2015 Boeing Co
Thursday, 23 July, 2015------------------------------ ●海外●
◇指標 ◇イベント 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
◇決算予定 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015 Visa Inc Friday, 24 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp
Tuesday, 28 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外●
◇指標 ◇イベント 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２９日まで） 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（ハワイ、３１日まで）
◇決算予定
Wednesday, 29 July, 2015------------------------------
●海外●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 29 Jul AMC Q2 2015 Facebook
Thursday, 30 July, 2015------------------------------
●海外●
◇指標 ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 タイ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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