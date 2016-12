アジア通貨動向（8日）＝軟調、中国株の大幅下落を嫌気

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が軟調。中国株式市場の大幅下落や、ギリシャの債務危機に対する懸念がいっそう強ま っており、リスク許容度はさらに縮小している。 マレーシアではナジブ首相の汚職疑惑をめぐる懸念が広がる中、トレーダーの間では 、中銀が4営業日連続でリンギ買い介入を実施しているとの見方があった。中銀は1ドル =3.8100リンギを超えるリンギ安/ドル高になると介入を行っているもようだとい う。この日のリンギ は横ばいとなっている。 ウォン は対ドルで一時0.8%安。2013年7月10日以来2年ぶり安 値となった。オフショアファンドが売りを出しているという。対円では3カ月超ぶり安値 。 タイバーツ は09年9月以来の安値。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.02 122.56 +0.44 Sing dlr 1.3556 1.3540 -0.12 Taiwan dlr 31.022 31.162 +0.45 Korean won 1135.05 1130.20 -0.43 Baht 33.99 33.93 -0.18 Peso 45.23 45.18 -0.11 Rupiah 13332.00 13325.00 -0.05 Rupee 63.53 63.46 -0.11 Ringgit 3.8052 3.8070 +0.05 Yuan 6.2096 6.2100 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.02 119.66 -1.94 Sing dlr 1.3556 1.3260 -2.18 Taiwan dlr 31.022 31.718 +2.24 Korean won 1135.05 1099.30 -3.15 Baht 33.99 32.90 -3.21 Peso 45.23 44.72 -1.12 Rupiah 13332.00 12380.00 -7.14 Rupee 63.53 63.03 -0.79 Ringgit 3.8052 3.4965 -8.11 Yuan 6.2096 6.2040 -0.09