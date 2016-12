アジア通貨動向（9日）総じて上昇、中国株反発とリンギ買い介入で

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が上昇。中国株が8日の急落からひとまず落ち着きを取り戻したことや、マレーシアの 中央銀行が引き続きリンギ買い介入を実施したとみられることが背景。 中国株の反発を受け、投資家はアジア通貨の売り持ちを減らしたが、景気減速が続く 中でこうした調整は長続きしないとアナリストはみている。 中国の6月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比で4.8%低下し、39カ月連 続のマイナス。同国経済の先行きへの懸念がいっそう高まった。 マレーシアリンギ は、1ドル=3.8080リンギ付近でリンギ買い介入が 入ったとの観測が広がり上昇。ナジブ首相の汚職疑惑に揺れる同国では、中銀が1ドル= 3.8100リンギを超えるリンギ安/ドル高になると介入を行っているもようだという 。 また9日に開かれる中銀の金融政策決定会合で、政策金利 が予想通り、 据え置かれるかどうかも注目される。 ウォン は対ドルで一時0.3%安。2013年7月以来2年ぶりの安値と なったが、中国株の反発を受けて上昇に転じている。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.38 120.71 -0.55 Sing dlr 1.3507 1.3499 -0.06 Taiwan dlr 31.028 31.225 +0.63 Korean won 1135.00 1136.70 +0.15 Baht 33.97 33.99 +0.07 Peso 45.18 45.16 -0.03 Rupiah 13340.00 13340.00 +0.00 Rupee 63.54 63.60 +0.09 Ringgit 3.8000 3.8065 +0.17 Yuan 6.2087 6.2094 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.38 119.66 -1.42 Sing dlr 1.3507 1.3260 -1.83 Taiwan dlr 31.028 31.718 +2.22 Korean won 1135.00 1099.30 -3.15 Baht 33.97 32.90 -3.14 Peso 45.18 44.72 -1.01 Rupiah 13340.00 12380.00 -7.20 Rupee 63.54 63.03 -0.80 Ringgit 3.8000 3.4965 -7.99 Yuan 6.2087 6.2040 -0.08