UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、中国・米株反発で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*24.00=3.1162% 前営業日終盤 100*13.00=2.9792% 10年債 米東部時間17時05分 98*10.00=2.3175% 前営業日終盤 99*11.50=2.1975% 5年債 米東部時間17時05分 100*06.25=1.5840% 前営業日終盤 100*20.25=1.4925% 2年債 米東部時間17時05分 100*02.50=0.5851% 前営業日終盤 100*04.75=0.5494% 9日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。中国株式市場が最近の大幅安から戻 したことや、米株価の反発を受け、債券を売る動きが広がった。 取引終盤、指標10年債 は27/32安、利回りは2.3049%。 30年債 は2─9/32安、利回りは3.1007%。前日は3%を割 り込んでいた。 長期債利回りは今週、ギリシャ危機や中国株安をめぐる懸念から5週間ぶり低水準を つけていたが、この日は押し戻される展開となった。 中国株式市場は同日、急反発して取引を終えた。上海と深センの株式市場に上場する 有力企業300銘柄で構成するCSI300指数 は6.40%高で終了。中国 証券監督管理委員会(証監会)が8日遅く、持ち株比率が5%以上の株主を対象に向こう 6カ月間、株式売却を禁止する措置を発表したことも支援材料になった。 米株式市場でも、ダウ工業株30種やS&P総合500種が一時1%を超え上昇した 。 ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ ・マネジャー、ジャック・マッキンタイヤ氏は、中国株上昇をめぐる高揚感やギリシャ協 議合意への期待は長続きしない可能性があるとしつつも、懸念を和らげたと指摘した。 スコシアバンクの米金利戦略主任、ガイ・ヘイゼルマン氏は、この日は国債入札など が米債の売りを誘ったとしたうえで、「中国やギリシャなどでの問題が解消されたわけで はない」と釘を刺した。 午後に入り実施された130億ドルの30年債リオープン入札が軟調な結果に終わっ たことを受け、債券売りは加速した。最高落札利回りは入札前(WI)取引を若干上回る 3.084%となった。 Tボンド先物9月限 は2─17/32安の151─19/32。 Tノート先物9月限 は22.50/32安の126─21.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (-1.75)