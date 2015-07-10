［１０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Saturday, 11 July, 2015------------------------------
◇イベント ユーロ圏財務相会合（ギリシャ関連）
Sunday, 12 July, 2015------------------------------
◇イベント ユーロ圏首脳会議・ＥＵ首脳会議（ギリシャ関連）
Monday, 13 July, 2015------------------------------ 1330 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1500 日本：6月投信概況 -
●海外分●
◇指標 中国貿易統計 Jun 12:00 インド：ＣＰＩ Jun 18:00 米財政収支（財務省） Jun
◇イベント ユーロ圏財務相会合
◇決算予定
Tuesday, 14 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1300 日本：６月マンション発売（不動産経済研究所） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント インドネシア中銀理事会
◇決算予定 14 Jul 11:00 Q2 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Jul 12:00 Q2 2015 Wells Fargo & Co
Wednesday, 15 July, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見） - 1030 日本：２０年利付国債（７月債)の発行予定額等 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 00:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済・金融政策について講演 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で証言 14:00 カナダ：中銀金利発表 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米地区連銀経済報告 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 22:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済状況について講演
◇決算予定 15 Jul 11:00 Q2 2015 Bank of America Corp 15 Jul AMC Q2 2015 Intel Corp 15 Jul BMO Q2 2015 U.S. Bancorp
Thursday, 16 July, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1400 日本：７月金融経済月報（日銀） - 1515 日本：５年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定 16 Jul 12:00 Q2 2015 Citigroup 16 Jul BMO Q2 2015 Goldman Sachs Group
◇休場 インドネシア
Friday, 17 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：７月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 17 Jul BMO Q2 2015 General Electric Co
◇休場 シンガポール、マレーシア、インドネシア
Monday, 20 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 20 Jul AMC Q2 2015 International Business Machines 20 Jul BMO Q2 2015 Morgan Stanley
◇休場 インドネシア
Tuesday, 21 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１８、１９日分） - 1400 日本：5月景気動向指数改定値 - 1430 日本：６月の百貨店売上高 - 1600 日本：６月のコンビニ売上高 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録
◇決算予定 21 Jul AMC Q4 2015 Microsoft Corp 21 Jul AMC Q3 2015 Apple
◇休場 インドネシア
Wednesday, 22 July, 2015------------------------------ 1400 日本：６月のスーパー売上高 - 1400 日本：６月のショッピングセンター売上高 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演
◇決算予定 22 Jul BMO Q2 2015 Boeing Co
Thursday, 23 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 ◇イベント 21:00 ニュージーランド中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
◇決算予定 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015 Visa Inc Friday, 24 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp Monday, 27 July, 2015------------------------------ 0850 日本：６月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 日本：中曽日銀副総裁講演（熊本市） - 1400 日銀：中曽日銀副総裁会見（熊本市） -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
Tuesday, 28 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２９日まで） 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（ハワイ、３１日まで）
◇決算予定
Wednesday, 29 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定 29 Jul AMC Q2 2015 Facebook
Thursday, 30 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標
◇イベント
◇決算予定
◇休場 タイ
Friday, 31 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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