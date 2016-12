アジア通貨動向（10日）＝上昇、中国株続伸とギリシャ合意期待で

[シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が上昇。中国株が大幅続伸し、ギリシャ政府の改革案提出により同国と債権団が合 意に達する期待が高まったことで、リスク選好度が回復した。 マレーシアリンギ は上昇。地元トレーダーが買い戻しているのに加え、石油 ・ガス輸出業者によるドル売り/リンギ買いが膨らんだ。 マレーシア統計局が10日発表した5月の鉱工業生産指数は前年比4.5%上昇し、 市場予想を上回る伸びだった。 韓国ウォン も上昇。海外ファンド勢が売り持ちを減らす動きが出ている。 台湾の金融市場は台風接近のため休場。 週間では、大半の通貨が下落する見通し。 最も下げがきついウォンは今週これまでに0.6%安。このほかリンギは0.2%安 、タイバーツ が0.4%安、台湾ドル が0.4%安、シンガポールドル とフィリピンペソ がともに0.2%安。 一方、インドネシアルピア は0.1%高となっている。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.71 121.32 -0.32 Sing dlr 1.3483 1.3498 +0.11 *Taiwan dlr 31.230 31.230 +0.00 Korean won 1130.00 1133.90 +0.35 Baht 33.93 33.96 +0.09 Peso 45.17 45.21 +0.10 Rupiah 13305.00 13332.00 +0.20 Rupee 63.41 63.39 -0.03 Ringgit 3.7860 3.7990 +0.34 Yuan 6.2084 6.2088 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.71 119.66 -1.69 Sing dlr 1.3483 1.3260 -1.65 Taiwan dlr 31.230 31.718 +1.56 Korean won 1130.00 1099.30 -2.72 Baht 33.93 32.90 -3.03 Peso 45.17 44.72 -0.99 Rupiah 13305.00 12380.00 -6.95 Rupee 63.41 63.03 -0.60 Ringgit 3.7860 3.4965 -7.65 Yuan 6.2084 6.2040 -0.07