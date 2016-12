米金融・債券市場＝価格下落、ギリシャ合意期待や米利上げ観測で

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*10.50=3.1916% 前営業日終盤 97*24.00=3.1162% 10年債 米東部時間17時05分 97*19.00=2.4009% 前営業日終盤 98*10.00=2.3175% 5年債 米東部時間17時05分 99*26.75=1.6595% 前営業日終盤 100*06.25=1.5840% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.75=0.6450% 前営業日終盤 100*02.50=0.5851% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。中国株続伸やギリシャ支援協議が 合意に至るとの期待から、米債への逃避買いが後退し、利回りは約1週間ぶりの高水準を つけた。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長がこの日の講演で、労働情勢に依然懸念を 示しつつも、年内のいずれかの時点で利上げすることは妥当との見解を示した後、債券売 りは加速した。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は「利上げを不可能にする何 らかの事態が発生しない限り、年内に利上げを実施したいとの意思がこれまでで最も明白 に示された」と述べた。 取引終盤、指標10年債 は30/32安、利回りは前日比11ベーシス ポイント(bp)上昇し、2.410%。 30年債 利回りは一時10.9bp上昇し、3.208%。ロイターの データによると、2日間では22bp上昇し、2013年7月初旬以来の大幅上昇となる 見通し。 アナリストによると、中国株の続伸は世界株安への懸念を和らげ、債券売りを後押し した。 社債発行が今後も相次ぐと見られていることも債券売りを誘ったとの指摘が出た。ト ムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週これまでに投資適格級の社債発行額は約3 00億ドルに達した。 ギリシャ情勢をめぐっては、同国のチプラス首相が歩み寄りの姿勢を示す中、見通し は幾分改善しているものの、支援協議が合意に達するかどうかは依然不透明となっている 。ユーログループ(ユーロ圏財務相会合)が11日、ギリシャによる新提案を協議する。 Tボンド先物9月限 は2─16/32安の149─3/32。 Tノート先物9月限 は30/32安の125─23.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (-0.75)