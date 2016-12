〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 20日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 20Jul 6:00 DE 生産者物価指数(前月比) Jun % 0.0 14 0.0 20Jul 6:00 DE 生産者物価指数(前年比) Jun % -1.3 13 -1.3 20Jul 8:00 EZ 経常収支(季調後) May bln 0 22.3 20Jul 8:00 TW 輸出受注 Jun % -5.62 11 -5.90 21Jul 8:30 GB 公的部門純借入額(国有銀除く) Jun bln GB 8.500 13 10.12 9 21Jul 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上 w/e % 0 1.4 高 22Jul 1:30 AU CPIトリム平均値(前年比) Q2 % 2.2 17 2.3 22Jul 1:30 AU CPI(前期比) Q2 % 0.8 18 0.2 22Jul 1:30 AU CPI(前年比) Q2 % 1.7 18 1.3 22Jul 1:30 AU CPIトリム平均値(前期比) Q2 % 0.6 17 0.6 22Jul 8:00 ZA CPI(前年比) Jun % 5.00 20 4.6 22Jul 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1392. 4 22Jul 13:00 US 住宅価格指数(前月比) May % 0 0.3 22Jul 13:00 US 住宅価格指数 May 0 221.7 22Jul 13:30 BR 経常収支 Jun bln 0 -3.36 6 22Jul 14:00 US 中古住宅販売戸数(年率) Jun mln 5.40 52 5.35 22Jul 14:00 US 中古住宅販売戸数(前月比) Jun % 0.9 19 5.1 22Jul 21:00 NZ 中銀金利発表 N/A % 0 3.25 22Jul 23:00 KR GDP速報値(前期比) Q2 % 0 0.8 23Jul 5:00 SG CPI(前年比) Jun % -0.30 13 -0.40 23Jul 8:00 PL 失業率 Jun % 10.4 13 10.8 23Jul 8:00 TW 鉱工業生産(前年比) Jun % 0 -3.18 23Jul 8:30 GB 小売売上高(前月比) Jun % 0.3 21 0.2 23Jul 8:30 GB 小売売上高(前年比) Jun % 4.9 18 4.6 23Jul 11:00 TR 中銀金利発表 Jul % 7.50 16 7.50 23Jul 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 281 23Jul 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Jun 0 -0.17 23Jul 12:30 CA 小売売上高(前月比) May % 0.6 14 -0.1 23Jul 13:00 ZA 中銀金利発表 2m % 6.00 32 5.75 23Jul 14:00 US CB景気先行指数 Jun % 0.2 32 0.7 23Jul 22:45 NZ 貿易収支(年間) Jun bln 0 -2.57 24Jul 1:45 CN 製造業PMI速報値(HSBC) Jul 49.7 20 49.4 24Jul 5:00 SG 製造業生産(前年比) Jun % -0.4 11 -2.3 24Jul 7:00 FR 総合PMI速報値 Jul 0 53.3 24Jul 7:00 FR 仏サービス部門PMI速報値 Jul 53.8 18 54.1 24Jul 7:00 FR 仏製造業PMI速報値 Jul 50.8 18 50.7 24Jul 7:30 DE 総合PMI速報値 Jul 0 53.7 24Jul 7:30 DE 製造業PMI速報値 Jul 51.9 30 51.9 24Jul 7:30 DE サービス部門PMI速報値 Jul 54.0 29 53.8 24Jul 8:00 EZ 総合PMI速報値 Jul 53.9 23 54.2 24Jul 8:00 EZ サービスPMI速報値 Jul 54.2 33 54.4 24Jul 8:00 EZ 製造業PMI速報値 Jul 52.5 34 52.5 24Jul 13:45 US マークイット製造業PMI(速報値 Jul 53.7 16 53.6 ) 24Jul 14:00 US 新築住宅販売戸数(年率) Jun mln 0.545 50 0.546 24Jul 14:00 US 新築住宅販売戸数(前月比) Jun % 0 2.2 27~29 6:00 DE 輸入物価(前月比) Jun % -0.2 7 -0.2 Jul 27~29 6:00 DE 輸入物価(前年比) Jun % -1.2 6 -0.8 Jul 27Jul 8:00 DE IFO業況指数 Jul 0 107.4 27Jul 8:00 DE IFO現況指数 Jul 0 113.1 27Jul 8:00 DE IFO期待指数 Jul 0 102.0 27Jul 8:00 EZ M3(前年比) Jun % 0 5.0 27Jul 12:30 US 耐久財非国防資本財(除航空機) Jun % 0 -0.4 27Jul 12:30 US 耐久財受注(除国防財) Jun % 0 -2.5 27Jul 12:30 US 耐久財受注 Jun % 2.1 10 -2.2 27Jul 12:30 US 耐久財受注(除輸送機器) Jun % 0.1 5 0.0 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウ ェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インド ネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 7月20日(月) ◇イベント ECBが保有するギリシャ国債の償還 ◇決算予定 20 Jul AMC Q2 2015 International Business Machines 20 Jul BMO Q2 2015 Morgan Stanley ◇休場 インドネシア 7月21日(火) ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 17:00 カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 21 Jul AMC Q4 2015 Microsoft Corp 21 Jul AMC Q3 2015 Apple 21 Jul AMC Q2 2015 Yahoo! Inc ◇休場 インドネシア 7月22日(水) ◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jul ◇決算予定 22 Jul BMO Q2 2015 Boeing Co 22 Jul AMC Q2 2015 Texas Instruments Inc 7月23日(木) ◇イベント 21:00 ニュージーランド中銀金利発表 13:00 南ア:中銀金利発表 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 ◇決算予定 23 Jul AMC Q2 2015 Amazon.com Inc 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015 Visa Inc 23 Jul BMO Q2 2015 NASDAQ OMX Group Inc 7月24日(金) ◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp 24 Jul BMO Q2 2015 Biogen BIIB.O *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。