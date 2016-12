アジア通貨動向（20日）＝大半が下落、堅調な米指標受け　バーツ6年ぶり安値

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨市場では大半の通貨が 下落。米消費者物価や住宅関連指標が堅調だったことから、連邦準備理事会(FRB)が 数カ月以内に利上げを実施するとの観測が高まっている。 タイバーツ は一時0.5%安の1ドル=34.32バーツと、2009年6 月以来、6年超ぶりの安値を付けた。タイのプリディヤトーン副首相はロイターに対し、 利下げよりもバーツ安の方が同国の輸出を支援し経済を押し上げるとの考えを示した。 タイの金輸入業者によるドル買いもバーツを圧迫している。 韓国ウォン は1ドル=1153.6ウォンに下落し、約2年ぶり安値を更 新。輸入業者などのドル需要が背景。 シンガポールドル は1米ドル=1.3731シンガポールドルと、4月14 日以来3カ月ぶり安値を付けた。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0540 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.14 124.10 -0.04 Sing dlr 1.3715 1.3677 -0.28 Taiwan dlr 31.134 31.312 +0.57 Korean won 1152.70 1147.50 -0.45 Baht 34.31 34.14 -0.48 Peso 45.30 45.25 -0.11 *Rupiah 13342.00 13342.00 +0.00 Rupee 63.54 63.47 -0.11 Ringgit 3.8060 3.8070 +0.03 Yuan 6.2097 6.2095 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.14 119.66 -3.61 Sing dlr 1.3715 1.3260 -3.32 Taiwan dlr 31.134 31.718 +1.88 Korean won 1152.70 1099.30 -4.63 Baht 34.31 32.90 -4.10 Peso 45.30 44.72 -1.28 Rupiah 13342.00 12380.00 -7.21 Rupee 63.54 63.03 -0.80 Ringgit 3.8060 3.4965 -8.13 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09 *インドネシアの金融市場は祝日のため休場。取引再開は22日。