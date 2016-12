22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 20年利付国債の入札発行 1200 小林経済同友会代表幹事会見 1245 20年利付国債の入札結果 1400 6月のスーパー売上高 1400 6月のショッピングセンター売上高 1400 6月の訪日外国人数 1430 森東京五輪組織委会長会見 1500 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 西室日本郵政社長会見 1710 経済財政諮問会議 1825 甘利経済再生相会見 決算:日本電産、東京製鉄 市場変更:ブイキューブ が東証1部に マザーズから ●海外指標など 7月22日(水) ◇指標 01:30 豪CPI(連邦統計局) Q2 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jul 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13:00 米住宅価格指数(連邦住宅金融局) May 14:00 米中古住宅販売(全米リアルター協会) Jun ◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jul ◇決算予定 22 Jul BMO Q2 2015 Boeing Co 22 Jul AMC Q2 2015 Texas Instruments Inc