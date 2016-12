アジア通貨動向（21日）＝大半が下落、ＦＲＢ幹部発言受け

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場では大半の通貨が 下落。米セントルイス地区連銀のブラード総裁の発言を受け、連邦準備理事会(FRB) が早ければ9月にも利上げを実施するとの観測が高まっている。同総裁は、インフレが目 標水準に向けて加速し、米失業率も5%を下回る見通しだと指摘した。 シンガポールドル は序盤軟調だったが、シンガポール金融管理局(MAS、 中央銀行)のコメントを受けて上昇に転じた。2016年のインフレ率が上向くとの見通 しを示したことから、10月の会合で一段の緩和に動くとの見方が弱まった。 韓国ウォン は0.7%安の1ドル=1159.9ウォンと2年ぶり安値。 同国企画財政相が第2・四半期の成長見通しを、第1・四半期に示した予想より「相当低 くなる」と発言した。2013年6月につけた安値の1163.5ウォン付近まで下落す るとアナリストはみる。 タイバーツ は0.3%安の1ドル=34.508バーツと、6年ぶり安値水 準。輸入業者のドル需要が背景。ただ、安値付近で輸出業者の決済需要の買いが入り、や や値を戻した。 インドネシアの金融市場は祝日のため休場。 *0700GMT(日本時間午後4時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.39 124.31 -0.06 Sing dlr 1.3685 1.3710 +0.18 Taiwan dlr 31.200 31.342 +0.46 Korean won 1155.89 1152.10 -0.33 Baht 34.44 34.42 -0.07 Peso 45.27 45.23 -0.09 Rupiah 13342.00 13342.00 +0.00 Rupee 63.64 63.66 +0.03 Ringgit 3.8060 3.8065 +0.01 Yuan 6.2096 6.2097 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.39 119.66 -3.81 Sing dlr 1.3685 1.3260 -3.11 Taiwan dlr 31.200 31.718 +1.66 Korean won 1155.89 1099.30 -4.90 Baht 34.44 32.90 -4.48 Peso 45.27 44.72 -1.21 Rupiah 13342.00 12380.00 -7.21 Rupee 63.64 63.03 -0.96 Ringgit 3.8060 3.4965 -8.13 Yuan 6.2096 6.2040 -0.09