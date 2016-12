6月の米鉱工業生産改定値、0.2％増に下方修正＝ＦＲＢ年次改定

[21日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は21日、鉱工業生産の年次 改定を発表した。6月の鉱工業生産は0.2%増で、当初の0.3%増から下方修正され たほか、設備稼働率は77.8%と、当初の78.4%から下方修正された。 Output--Rev from Cap Use--Rev from Jun'15 0.2 0.3 77.8 78.4 May'15 -0.2 -0.2 77.7 78.2 Apr'15 -0.3 -0.5 78.0 78.5 Mar'15 -0.1 0.2 78.3 79.0 Feb'15 -0.1 unch 78.5 79.0 Jan'15 -0.3 -0.4 78.7 79.1 MANUFACTURING Output--Rev from Cap Use--Rev from Jun'15 -0.1 unch 75.8 77.2 May'15 0.1 unch 76.0 77.3 Apr'15 0.3 0.1 76.0 77.3 Mar'15 0.2 0.3 75.8 77.3 Feb'15 -0.3 -0.1 75.7 77.2 Jan'15 -0.3 -0.6 76.1 77.4 TOTAL Output--Rev from Cap Use--Rev from 2014 3.7 4.1 78.1 79.1 2013 1.9 2.9 76.7 77.9 2012 2.8 3.8 76.7 77.3