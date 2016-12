23日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月23日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経団連夏季フォーラム(軽井沢、24日まで) 0850 6月貿易収支 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1115 自工会会長会見 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 渡辺JBIC総裁定例記者会見 1400 鉄連会長会見 決算:サイバーエージェント、中外薬、信越化 東証1部指定 日本ビューホテル 東証2部から ●海外指標など 7月23日(木) ◇指標 23:00(現地時間23日)韓国:GDP速報値 Q2 08:30 英小売売上高(国立統計局) Jun 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Jun 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:00 米景気先行指数(コンファレンス・ボード) Jun ◇イベント 21:00(現地時間23日) ニュージーランド中銀金利発表 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 トルコ:中銀金利発表 南ア:中銀金利発表 ◇決算予定 23 Jul AMC Q2 2015 Amazon.com Inc 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015 Visa Inc 23 Jul BMO Q2 2015 NASDAQ OMX Group Inc