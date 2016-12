アジア通貨動向（22日）＝総じて上昇、リンギは2週間ぶり高値

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場では、ドルの調整 売りが出て大半の通貨が上昇。ただ米利上げが近づくなかでアジア通貨の堅調さは長続き しないとみられる。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は、1日の下落率として今月に入って最大 を記録した。過去4週間の大半で上昇していたことから投資家の利食い売りが出た。 マレーシアリンギ は0.5%高で、約2週間ぶり高値をつけた。国債価格の 上昇が背景。5年物国債利回り は3.517%と2013年11月以来の低水 準。メイバンクは顧客向けノートで、海外勢を中心に国債が買われる状況が続くと述べた 。 韓国ウォン は上昇。投資家のポジション調整に伴い、オーバーナイトでノ ンデリバラブル・フォワード(NDF) が上昇したのが背景。 一方、インドネシアルピア は下落。0.3%安の1ドル=1万3380ルピ アと、先月9日につけた17年ぶり安値の1ドル=1万3384ルピアに近づいた。米連 邦準備理事会(FRB)が9月にも利下げするとの観測が高まったことを背景にアジアの 他通貨は全体として下落傾向にあり、16─21日にラマダン(断食月)明けで休場して いたインドネシア市場も追随する形となった。中央銀行による介入への警戒感が強まって いる。 *0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.66 123.90 +0.19 Sing dlr 1.3639 1.3637 -0.01 Taiwan dlr 31.194 31.407 +0.68 Korean won 1152.30 1158.30 +0.52 Baht 34.60 34.48 -0.34 Peso 45.26 45.28 +0.06 Rupiah 13365.00 13342.00 -0.17 Rupee 63.56 63.54 -0.02 Ringgit 3.7870 3.8035 +0.44 Yuan 6.2091 6.2096 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.66 119.66 -3.24 Sing dlr 1.3639 1.3260 -2.78 Taiwan dlr 31.194 31.718 +1.68 Korean won 1152.30 1099.30 -4.60 Baht 34.60 32.90 -4.90 Peso 45.26 44.72 -1.18 Rupiah 13365.00 12380.00 -7.37 Rupee 63.56 63.03 -0.83 Ringgit 3.7870 3.4965 -7.67 Yuan 6.2091 6.2040 -0.08