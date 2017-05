24日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経団連夏季フォーラム、榊原経団連会長会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0915 閣議、閣議後大臣会見 1030 流動性供給入札 1035 7月製造業PMI 1100 遠藤五輪担当相会見 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など 7月23日(木) ◇指標 23:00(現地時間23日)韓国:GDP速報値 Q2 08:30 英小売売上高(国立統計局) Jun 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Jun 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:00 米景気先行指数(コンファレンス・ボード) Jun ◇イベント 21:00(現地時間23日) ニュージーランド中銀金利発表 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 トルコ:中銀金利発表 南ア:中銀金利発表 ◇決算予定 23 Jul AMC Q2 2015 Amazon.com Inc 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015 Visa Inc 23 Jul BMO Q2 2015 NASDAQ OMX Group Inc 7月24日(金) ◇指標 22:45(現地時間24日) NZ:貿易収支 Jun 01:45 中国製造業PMI速報値(財新) Jul 07:00 仏総合PMI速報値 Jul 07:00 仏サービス部門PMI速報値 Jul 07:00 仏製造業PMI速報値 Jul 07:30 独総合PMI速報値 Jul 07:30 独製造業PMI速報値 Jul 07:30 独サービス部門PMI速報値 Jul 08:00 ユーロ圏総合PMI速報値 Jul 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI速報値 Jul 08:00 ユーロ圏製造業PMI速報値 Jul 13:45 米製造業PMI速報値(マークイット) Jul 14:00 米新築1戸建て住宅販売(商務省) Jun ◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp 24 Jul BMO Q2 2015 Biogen BIIB.O