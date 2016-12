アジア通貨動向（23日）＝軟調、好調な米住宅指標受けドル買われる

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が軟調。米国で22日発表された5月の住宅価格指数が堅調な内容となり、米連邦 準備理事会(FRB)による利上げが9月にも実施されるとの観測が強まった。 インドネシアルピア は17年ぶり安値に下落。中銀が23日、最近のルピア安 は外的なセンチメントによるもので正常な動きだとの見方を示した。 クレディ・スイス・プライベートバンクのシニア通貨ストラテジストはリポートで「 当局は為替政策については、穏やかな『不干渉』主義をとっているようだ。そのため、米 ドルの上昇に伴いルピアは下落している」と説明。1米ドル=1万4000ルピアの安値 水準を目指すのではないかと予想した。ただトレーダーによると、その日の安値圏では中 銀によるルピア買い介入も見られるという。 ウォン は3年ぶり安値。韓国銀行(中央銀行)がこの日発表した第2・四 半期の国内総生産(GDP)速報値は前期比0.3%増と、6年超ぶりの低成長となった 。中東呼吸器症候群(MERS)流行の影響で消費が落ち込んだ。 バークレイズは顧客向けリポートで「成長率の鈍化を受けて、中銀には緩和バイアス が必要とされそうだ」と述べた。 タイバーツ は、追加利下げ観測を受けて6年ぶり安値を付ける場面もあった 。オフショアファンドの間では、8月5日にタイ中銀が追加利下げをするとの予想もある という。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.03 123.97 -0.05 Sing dlr 1.3682 1.3651 -0.23 Taiwan dlr 31.230 31.352 +0.39 Korean won 1163.90 1153.60 -0.88 Baht 34.85 34.64 -0.61 Peso 45.30 45.24 -0.13 Rupiah 13400.00 13375.00 -0.19 Rupee 63.74 63.58 -0.26 Ringgit 3.8060 3.7930 -0.34 Yuan 6.2099 6.2095 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.03 119.66 -3.53 Sing dlr 1.3682 1.3260 -3.08 Taiwan dlr 31.230 31.718 +1.56 Korean won 1163.90 1099.30 -5.55 Baht 34.85 32.90 -5.60 Peso 45.30 44.72 -1.28 Rupiah 13400.00 12380.00 -7.61 Rupee 63.74 63.03 -1.11 Ringgit 3.8060 3.4965 -8.13 Yuan 6.2099 6.2040 -0.10