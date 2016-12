アジア通貨動向（24日）＝総じて下落、予想下回る中国ＰＭＩで

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が軟調。財新/マークイットが発表した7月の中国製造業購買担当者景気指数(P MI)速報値が予想を下回り、昨年4月以来の低水準だったのを受けて、中国経済減速へ の懸念がいっそう強まった。 中国の国務院(内閣に相当)が、貿易セクター支援措置の一環として、人民元の変動 幅を上下双方向に拡大すると発表したことも下押し材料となった。 インドネシアルピア は17年ぶり安値を更新。1米ドル=1万3457ルピア をつけた。中国製造業の弱さを受けてコモディティー価格が下落し、一段の輸出不振につ ながるとの懸念が高まった。 タイバーツ は、6年ぶり安値付近まで下落。中央銀行がバーツ安に警告を発 したにもかかわらず、歯止めがかからなかった。 韓国ウォン は3年ぶり安値。海外勢によるウォン・韓国株 の売り が続いている。 シンガポールドル も下落。6月の鉱工業生産が前年比4.4%減と予想以上 に落ち込んだ。 オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)銀行(シンガポール)のシニア通貨ス トラテジストは、域内経済の減速を背景に中国、インドネシア、タイなどの中央銀行が追 加緩和に動くとの予想を示した。 これに対し、米連邦準備理事会(FRB)は9月にも利上げを実施する見通しが強ま っている。 週間では、タイバーツが下げを主導。2.1%安と2013年8月以来2年ぶりの下 落率を記録する見通し。ウォンが1.7%安で続き、ルピアが0.8%安、シンガポール ドルが0.3%安。ウォンは5週連続の下落となり、4年ぶりの長期にわたる下落となっ た。マレーシアリンギ はほぼ横ばい。中銀がリンギ買い介入を行っているとの見 方がある。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.90 123.92 +0.02 Sing dlr 1.3719 1.3688 -0.23 Taiwan dlr 31.379 31.452 +0.23 Korean won 1167.70 1165.10 -0.22 Baht 34.87 34.75 -0.36 Peso 45.47 45.38 -0.20 Rupiah 13455.00 13420.00 -0.26 Rupee 63.96 63.76 -0.30 Ringgit 3.8060 3.8055 -0.01 Yuan 6.2095 6.2095 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.90 119.66 -3.43 Sing dlr 1.3719 1.3260 -3.35 Taiwan dlr 31.379 31.718 +1.08 Korean won 1167.70 1099.30 -5.86 Baht 34.87 32.90 -5.65 Peso 45.47 44.72 -1.65 Rupiah 13455.00 12380.00 -7.99 Rupee 63.96 63.03 -1.45 Ringgit 3.8060 3.4965 -8.13 Yuan 6.2095 6.2040 -0.09