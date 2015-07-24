［２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 24 July, 2015---------------------
●海外分● ◇イベント
◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp 24 Jul BMO Q2 2015 Biogen BIIB.O Monday, 27 July, 2015--------------------- 0850 日本：６月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：中曽日銀副総裁講演（熊本市） 1400 日銀：中曽日銀副総裁会見（熊本市） Tuesday, 28 July, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２９日まで） 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（ハワイ、３１日まで）
◇決算予定 28 Jul 11:00 Q2 2015 Ford Motor Co F Wednesday, 29 July, 2015--------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） フラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 29 Jul AMC Q2 2015 Facebook
Thursday, 30 July, 2015--------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：石田日銀審議委員講演（京都市） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1430 日本：石田日銀審議委員会見（京都市） ●海外分● ◇イベント 00:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省７年債入札 メキシコ：中銀金利発表 Jul
◇決算予定 30 Jul BMO Q4 2015 Procter & Gamble Co ◇休場 タイ
Friday, 31 July, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：２００５年１─６月の金融政策決定会合の議事録（日銀） 1130 日本：花王社長会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 31 Jul BMO Q2 2015 Exxon Mobil 31 Jul BMO Q2 2015 Chevron Tuesday, 04 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Aug インド：中銀金利発表
Wednesday, 05 August, 2015---------------------
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） 英中銀金融政策委員会（６日まで） タイ：中銀金利発表
Thursday, 06 August, 2015--------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利決定） 11:00 英中銀金融政策委員会議事要旨発表 11:00 英中銀インフレ報告
Friday, 07 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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