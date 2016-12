再送-指標予測＝6月鉱工業生産は前月比＋0.3％、鈍い回復ペース

(以下の記事は24日に配信しました。) [東京 24日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 6月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比0.3%の上昇となった。2カ月ぶりの上昇と なるが、ごく小幅な上昇にとどまる見通し。資本財を中心に在庫調整の動きが続いており 、生産活動は停滞感が続いているもよう。 発表は30日午前8時50分。 調査機関の間では「前月時点で発表された生産予測(1.5%上昇)を下回るだろう 。足元で内外需が回復している輸送機械工業がけん引役となるものの、中国向けを中心に 輸出が弱い一般機械が減産となり、全体の足を引っ張る」(SMBC日興証券)とみられ ている。 4─6月は前期比でマイナスが避けられそうにないとの見方がほとんどで、生産面か らみても、4─6月期はマイナス成長に陥る可能性が高まっている。 「7月以降も増産基調が続くとみるが、一部業種では在庫調整圧力が依然残っており、生 産が下振れするリスクは要注意だ」(みずほ総研)との声もある。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 0.3 最大値 1.2 最小値 -0.5 回答社数 24 Bank of America 1.1 Barclays Secs JP 0.1 BNP Parbs GB 0.2 Citigroup -0.3 Dai-ichi Life 0.5 Daiwa IR 0.5 Goldman Sachs 1.0 Informa Global 0.5 Japan Rch Inst 0.2 JPMorgan -0.5 Mitsub UFJ MS 0.1 Mizuho RI コメントWORD 0.8 MizuhoSecurities -0.1 MRI 1.2 MS MUFG Secs 0.3 MURC 0.0 NLI Research 0.1 Nomura Co Ltd 0.2 Norinchukin 0.5 SCB Rch Inst 0.3 SMBC Nikko Sec コメントWORD 0.3 Ste Generale 0.1 Sumitomo Asset 1.0 UBS AG 1.2