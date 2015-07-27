28日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0900 参院平和安全法制特別委員会 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1100以降 ６月自動車大手生産・販売・輸出 1210 衆議院本会議 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ会見 決算：アドテスト、ファナック、日立建機、神戸製鋼、花王、東エレク ●海外指標など ２８日（火） ◇指標 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q2 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 May 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jul ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２９日まで） 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（ハワイ、３１日まで） ◇決算予定 28 Jul 11:00 Q2 2015 Ford Motor Co 28 Jul AMC Q2 2015 Twitter TWTR