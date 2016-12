アジア通貨動向（27日）＝大半が軟調、商品安でリンギが17年ぶり安値

[シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨市場では、米連邦公開 市場委員会(FOMC)を控えて警戒感が広がるなか、大半の新興国通貨が軟調。商品( コモディティ)価格安を受け、マレーシアリンギとインドネシアルピアが17年ぶりの安 値をつけた。 リンギ は0.1%安の1ドル=3.8140リンギ。1998年9月以来の安 値となった。商品安でマレーシアのさえない輸出状況をめぐり懸念が強まった。 リンギは1998─2005年の間、3.8000リンギでドルにペッグしていた。 トレーダーらによると、リンギ安を食い止めるため、中銀が市場介入を実施。中銀の 23日公表データによると、マレーシアの国際準備は15日時点で1005億ドルとなり 、先月30日時点の1055億ドルから減少した。 ソシエテ・ジェネラルはリサーチノートで「準備が900億ドルに向けて減少すれば 、市場は中銀のリンギ安是正能力を疑問視し始めるかもしれない。準備額に関する懸念が 表面化し始めるだろう」と指摘した。 半面、タイバーツ は上昇。心理的な節目となる支持線1ドル=35.00バ ーツを上抜けてドル高・バーツ安が進まなかったことを受け、ショートカバーが入った。 バーツは24日、2009年5月以来の安値となる34.95バーツをつけた。 シンガポールドル も堅調。月末に伴いシンガポールドルに対する決済需要が 高まったことなどが背景。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.50 123.79 +0.23 Sing dlr 1.3698 1.3716 +0.13 Taiwan dlr 31.490 31.530 +0.13 Korean won 1166.72 1167.90 +0.10 Baht 34.86 34.93 +0.20 Peso 45.55 45.49 -0.12 Rupiah 13455.00 13440.00 -0.11 Rupee 64.05 64.04 -0.02 Ringgit 3.8130 3.8090 -0.10 Yuan 6.2096 6.2095 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.50 119.66 -3.11 Sing dlr 1.3698 1.3260 -3.20 Taiwan dlr 31.490 31.718 +0.72 Korean won 1166.72 1099.30 -5.78 Baht 34.86 32.90 -5.62 Peso 45.55 44.72 -1.81 Rupiah 13455.00 12380.00 -7.99 Rupee 64.05 63.03 -1.60 Ringgit 3.8130 3.4965 -8.30 Yuan 6.2096 6.2040 -0.09